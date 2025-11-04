Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vermisstenfahndung nach 40-jährigem Mann

Rhede (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zur Suche nach einem 40-jährigen Mann aus Rhede, der seit dem 29. Oktober 2025 spurlos verschwunden ist. Der Mann erschien ohne Vorankündigung nicht an seiner Arbeitsstelle und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben keine weiteren Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ergeben. Der Mann aus Rhede wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß mit untersetzter Figur. Er hat braune Augen und trägt eine Glatze.

Die Polizei bittet nun dringend die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer hat den Mann auf dem Bild seit dem 29. Oktober 2025 gesehen oder kann Angaben zu dessen aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise an jede Polizeidienststelle oder über den Notruf 110. Link zur Vermisstenfahndung mit Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/185207

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell