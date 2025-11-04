PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Vermisstenfahndung nach 40-jährigem Mann

Rhede (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zur Suche nach einem 40-jährigen Mann aus Rhede, der seit dem 29. Oktober 2025 spurlos verschwunden ist. Der Mann erschien ohne Vorankündigung nicht an seiner Arbeitsstelle und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben keine weiteren Hinweise auf seinen Aufenthaltsort ergeben. Der Mann aus Rhede wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß mit untersetzter Figur. Er hat braune Augen und trägt eine Glatze.

Die Polizei bittet nun dringend die Öffentlichkeit um Mithilfe: Wer hat den Mann auf dem Bild seit dem 29. Oktober 2025 gesehen oder kann Angaben zu dessen aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise an jede Polizeidienststelle oder über den Notruf 110. Link zur Vermisstenfahndung mit Foto:

https://polizei.nrw/fahndung/185207

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:50

    POL-BOR: Kreis Borken - Serie von Fahrzeugaufbrüchen - Täter stehlen Werkzeuge aus Firmenwagen

    Kreis Borken (ots) - Tatort: Bocholt und Velen; Tatzeit: Nächte vom 30.10.2025 auf den 31.10.2025, vom 02.11.2025 auf den 03.11.2025 und vom 03.11.2025 auf den 04.11.2025; Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen beschäftigt derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei im Kreis Borken. Ihren Anfang machte die Serie in der Nacht zum vergangenen Freitag in Velen. Wir ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:16

    POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht begangen

    Schöppingen (ots) - Unfallort: Schöppingen, Enscheder Straße; Unfallzeit: zwischen 28.10.2025, 21.30 Uhr und 31.10.2025, 14.30 Uhr; Einen grauen Mazda angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Schöppingen. Das Auto parkte zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag an der rechten Fahrbahnseite der Enscheder Straße in Richtung Bonner Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:15

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wallstraße; Unfallzeit: 02.11.2025, zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr; Einen schwarzen Mini Cooper beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte Sonntagabend zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto vorne links an der Front und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren