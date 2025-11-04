PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Serie von Fahrzeugaufbrüchen - Täter stehlen Werkzeuge aus Firmenwagen

Kreis Borken (ots)

Tatort: Bocholt und Velen;

Tatzeit: Nächte vom 30.10.2025 auf den 31.10.2025, vom 02.11.2025 auf den 03.11.2025 und vom 03.11.2025 auf den 04.11.2025;

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen beschäftigt derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei im Kreis Borken. Ihren Anfang machte die Serie in der Nacht zum vergangenen Freitag in Velen. Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6149711 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6150124.

In der Nacht zum Montag kam es dann in Bocholt zu fünf weiteren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen.

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6150647 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6150133)

Ein weiterer, jetzt der Polizei gemeldeter Tatort dieser Nacht befand sich auf dem Parkplatz eines Hotels an der Dingdener Straße in Bocholt. Der Benutzer des Wagens hatte den Firmentransporter am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr verschlossen abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Kofferraumschloss aufgestochen worden war und Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro fehlten.

Auch in der letzten Nacht kam es in Bocholt zu drei weiteren Fahrzeugaufbrüchen. Hier lagen die Tatorte auf dem Gartenweg, dem Kempkesweg und der Bekendorfsheide. Der Wert der hierbei erbeuteten Werkzeuge lag ebenfalls bei mehreren Tausend Euro.

In allen hier genannten Fälle dieser Serie gingen die unbekannten Täter ähnlich vor: Sie manipulierten an den Schlössern oder hebelten Türen auf, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Anschließend entwendeten sie gezielt hochwertiges Werkzeug aus den Laderäumen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen. Nach bisherigen Erkenntnissen richteten sich alle Taten gezielt gegen Handwerks- und Firmenfahrzeuge, die über Nacht auf frei zugänglichen Parkplätzen oder am Fahrbahnrand abgestellt waren.

Wer Hinweise zu den hier geschilderten Taten aus Bocholt machen kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. Für die Taten aus Velen nimmt die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000, Hinweise entgegen.

Um weitere Taten zu verhindern oder zumindest zu erschweren, gibt die Polizei folgende Präventionstipps:

   - Stellen Sie Firmen- oder Arbeitsfahrzeuge möglichst in 
     abschließbaren Garagen oder Hallen ab.
   - Nutzen Sie vorhandene Sicherungsmöglichkeiten wie Türschlösser, 
     Zusatzschlösser, Lenkradkrallen oder Alarmanlagen.
   - Entfernen Sie wertvolle Werkzeuge und Geräte - falls möglich - 
     über Nacht aus dem Fahrzeug.
   - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe 
     von Firmenwagen. Notieren Sie Kennzeichen und informieren Sie 
     die Polizei.
   - Seien Sie aufmerksam, wenn Unbekannte Fahrzeuge oder Grundstücke
     fotografieren - dies kann auf eine Vorbereitungshandlung 
     hindeuten.
   - Notieren Sie die Gerätenummern Ihrer Werkzeuge, damit diese nach
     einem Diebstahl im Fahndungsbestand erfasst werden können.

Weitere Informationen und Tipps rund um die Sicherung Ihres Fahrzeugs finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5 (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

