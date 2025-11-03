Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In drei Transporter eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Bünningweg und Hamalandstraße;

Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 16.00 Uhr und 03.11.2025, 06.40 Uhr;

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in drei Handwerkerfahrzeuge in Bocholt ein. Zwei der Transporter parkten in der Nacht an der Straße Büningweg. Die Einbrecher verschafften sich durch die Hintertür Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs. Dort entwendeten sie Werkzeuge.

Ein weiterer Transporter stand an der Hamalandstraße. Hier schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe ein. Bei ihrer Tatbeute handelt es sich ebenfalls um Werkzeuge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

