Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Ausweichmanöver endet im Feld

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Rhader Straße;

Unfallzeit: 02.11.2025, 11.50 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Marbeck. Am Sonntag gegen 11.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Dorsten die Rhader Straße in Richtung Marbeck. Der Unbekannte kam mit seinem Fahrzeug aus der Einmündung Horenfeld und bog nach links auf die Rhader Straße ab. Dabei übersah er nach Angaben des Dorsteners dessen Auto. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er dem Flüchtigen aus und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurden Zaunelemente und ein Leitpfosten beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen älteren schwarzen Volvo handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw geben können. Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell