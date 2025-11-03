PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Ausweichmanöver endet im Feld

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Rhader Straße;

Unfallzeit: 02.11.2025, 11.50 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Marbeck. Am Sonntag gegen 11.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Dorsten die Rhader Straße in Richtung Marbeck. Der Unbekannte kam mit seinem Fahrzeug aus der Einmündung Horenfeld und bog nach links auf die Rhader Straße ab. Dabei übersah er nach Angaben des Dorsteners dessen Auto. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er dem Flüchtigen aus und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurden Zaunelemente und ein Leitpfosten beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen älteren schwarzen Volvo handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw geben können. Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:47

    POL-BOR: Bocholt - In Firmenfahrzeug eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kiefernweg; Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 20.00 Uhr und 03.11.2025, 03.30 Uhr; In einen Firmentransporter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 03.30 Uhr an der Straße Kiefernweg. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu dem Wagen und entwendeten Werkzeug. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:46

    POL-BOR: Gronau - Glasscheibe einer Haustür beschädigt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Azaleenweg; Tatzeit: zwischen 31.10.2025, 23.55 Uhr und 01.11.2025, 00.05 Uhr; Eine Haustür beschädigt haben bislang Unbekannte in Gronau. Die Täter zündeten in der Nacht zu Samstag einen Knallkörper an der Straße Azaleenweg. Durch die Detonation zersprang eine Glasscheibe. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 10:46

    POL-BOR: Bocholt - Mobile Toilette in Brand gesetzt

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 03.11.2025, 00.55 Uhr; Eine mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Eine Zeugin entdeckte den Brand in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 01.00 Uhr am Europaplatz. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Vollbrand löschen. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um eine vorsätzliche Brandlegung. Die Ermittlungen dauern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren