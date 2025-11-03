Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - 13-Jährige bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, K 21/Tünte;

Unfallzeit: 02.11.2025, 13.25 Uhr;

Bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten hat ein 13-jährige Mädchen aus Südlohn am Sonntag. Dies befuhr mit seinem Pedelec gegen 13.30 Uhr die Straße Tünte und beabsichtigte, die K 21 zu überqueren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den Pkw einer 22-jährigen Frau aus Ahaus, die auf der Kreisstraße in Richtung Südlohn unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte flog ein Rettungshubschrauber die Südlohnerin in eine Unfallklinik. Die K 21 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (pl)

