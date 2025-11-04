Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unfallflucht begangen

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Enscheder Straße;

Unfallzeit: zwischen 28.10.2025, 21.30 Uhr und 31.10.2025, 14.30 Uhr;

Einen grauen Mazda angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Schöppingen. Das Auto parkte zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag an der rechten Fahrbahnseite der Enscheder Straße in Richtung Bonner Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell