Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Von-Heyden-Straße;

Unfallzeit: 03.11.2025, 13.20 Uhr;

Am Montagmittag erlitt eine 71-jährige Radfahrerin aus Ahaus gegen 13.20 Uhr leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach ihren Angaben sei sie die Von-Heyden-Straße in Richtung Arnoldstraße gefahren. Im Einmündungsbereich der Heussstraße / Von-Heyden-Straße kam ihr ein weißer Transporter entgegen. Die Radfahrerin musste ausweichen, geriet mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein und kam zu Fall. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Transporters, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden. (sb)

