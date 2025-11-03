POL-BOR: Rhede - Kupfer entwendet
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Stangenkamp;
Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 14.30 Uhr und 03.11.2025, 07.10 Uhr;
In den Lagerraum einer Firma eingebrochen sind bislang Unbekannte in Rhede an der Straße Stangenkamp. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit. Aus dem Inneren entwendeten sie Kupfer in großen Mengen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
