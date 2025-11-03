PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Kupfer entwendet

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Stangenkamp;

Tatzeit: zwischen 02.11.2025, 14.30 Uhr und 03.11.2025, 07.10 Uhr;

In den Lagerraum einer Firma eingebrochen sind bislang Unbekannte in Rhede an der Straße Stangenkamp. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu der Räumlichkeit. Aus dem Inneren entwendeten sie Kupfer in großen Mengen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

