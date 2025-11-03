POL-BOR: Reken - In Büroräume eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Reken, Hauptstraße;
Tatzeit: 31.10.2025, 15.00 Uhr und 03.11.2025, 07.00 Uhr;
In die Büroräume eines Bankinstituts eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Hauptstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
