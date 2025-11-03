PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Büroräume eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Hauptstraße;

Tatzeit: 31.10.2025, 15.00 Uhr und 03.11.2025, 07.00 Uhr;

In die Büroräume eines Bankinstituts eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Hauptstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

