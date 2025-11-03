POL-BOR: Reken - In Büroräume eingebrochen

Borken (ots) - Unfallort: Borken-Marbeck, Rhader Straße; Unfallzeit: 02.11.2025, 11.50 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken-Marbeck. Am Sonntag gegen 11.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger aus Dorsten die Rhader Straße in Richtung Marbeck. Der Unbekannte kam mit seinem Fahrzeug aus der Einmündung Horenfeld und bog nach links auf die Rhader Straße ab. Dabei übersah er nach ...

