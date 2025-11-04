PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Borken - Einbruch in Discounter - Täter stehlen Tabakwaren

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße;

Tatzeit: 04.11.2025, 04.10 Uhr;

In den frühen Morgenstunden wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Discounter an der Nina-Winkel-Straße in Borken informiert. Gegen 04:10 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Einsatzkräfte, nachdem er den optischen Alarm des Marktes sowie eine aufgehebelte Eingangstür bemerkt hatte. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren die Täter bereits geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen hatten die bislang unbekannten Einbrecher zunächst die Eingangstür des Geschäfts und anschließend einen verschlossenen Zigarettenschrank im Kassenbereich aufgehebelt. Die genaue Menge der entwendeten Tabakwaren war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit ebenfalls noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Marktes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (02861) 9000 bei der Kripo in Borken zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

