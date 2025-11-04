Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße;

Unfallzeit: 02.11.2025, zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Einen schwarzen Mini Cooper beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Fahrzeug parkte Sonntagabend zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto vorne links an der Front und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell