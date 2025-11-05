Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zwei Jugendliche auf E-Scooter verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Agathastraße / Gronauer Straße;

Unfallzeit: 04.11.2025, 20.20 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagabend in Gronau-Epe zwei verletzte Jugendliche zurückgelassen. Der Unbekannte befuhr gegen 20.20 Uhr die Gronauer Straße und bog in die Straße Zum Bahnhof ein. Dabei übersah er die zwei von rechts querenden 15-Jährige, die jeweils mit einem E-Scooter unterwegs waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die Jugendlichen verkehrswidrig über den Gehweg, um den Fußgängerüberweg zu nutzen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide stürzten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Anstatt anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Nach Angaben der Jungen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Audi gehandelt haben. Die Jugendlichen begaben sich anschließend gemeinsam mit ihren Eltern zur Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen und den Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell