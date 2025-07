POL-PPTR: Diebstahl aus Don Bosco-Schule

Trier (ots) - Am Dienstag, 1. Juli, zwischen 19:20 Uhr und 22:10 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines grauen Ford Fiesta in der Straße Weberbach in Trier ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Jana Ernst ...

