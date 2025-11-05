PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Transporter

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 04.11.2025, zwischen 17.30 Uhr und 17.35 Uhr;

Persönliche Gegenstände und ein Macbook aus einem grauen KIA Sportage entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Das Fahrzeug hatte unverschlossen und mit geöffneter Heckklappe am Dienstagabend an der Enscheder Straße in einer Ladezone gestanden. Der Fahrzeughalter hatte sich nur für kurze Zeit abgewandt, um geladene Ware ins Lager zu bringen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

