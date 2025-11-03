PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann im psychischen Ausnahmezustand begeht mehrere Straftaten in Fuhlendorf

Barth (LK VR) (ots)

Am Abend des 02.11.2025 kam es in Fuhlendorf zu mehreren 
polizeilichen Einsatzanlässen, die auf das Verhalten eines 
26-jährigen Mannes aus der Region zurückzuführen sind. Gegen 21:30 
Uhr erhielten Beamte des Polizeireviers Barth den Hinweis, dass eine 
männliche Person mehrere Mülltonnen mitten auf die Fahrbahn gestellt 
habe.
 
Während die Einsatzkräfte die Hindernisse beseitigten, wurden sie von
Anwohnern auf weitere Vorkommnisse aufmerksam gemacht. Demnach soll 
der Mann unbefugt ein Wohnhaus betreten, Gegenstände daraus entwendet
und zudem einen Pkw beschädigt haben.
 
Als die Beamten den Tatverdächtigen ansprachen, reagierte dieser 
aggressiv, bespuckte einen Polizeibeamten und griff diesen körperlich
an. Durch die Polizeibeamten mussten Reizgas eingesetzt werden. Durch
die Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht verletzt.
 
Kurz darauf erreichte die Polizei ein weiterer Notruf. In 
unmittelbarer Nähe der vorangegangenen Ereignisse stand ein 
Einfamilienhaus in Brand - nach bisherigen Erkenntnissen jenes, in 
dem der Tatverdächtige wohnte. Mehrere freiwillige Feuerwehren kamen 
zum Einsatz und konnten den Brand löschen. Nach derzeitigem 
Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass der Mann dieses Feuer 
vorsätzlich gelegt hat.

Der Tatverdächtige wurde durch einen Notarzt untersucht und auf 
Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund vorläufig festgenommen. 
Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des 
Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des 
Diebstahls, Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung, Beleidigung, 
fahrlässigen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs 
gegen Vollstreckungsbeamte sowie der schweren Brandstiftung 
eingeleitet.
 
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro 
geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen 
übernommen.
In den frühen Morgenstunden des 03.11.2025 bemerkten Einsatzkräfte 
erneut Rauchentwicklung an dem Einfamilienhaus. Offenbar hatte sich 
ein Glutnest wieder entzündet, sodass die Feuerwehr erneut ausrücken 
musste. Das Haus brannte anschließend in voller Ausdehnung und ist  
nicht mehr bewohnbar.

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

