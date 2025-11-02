PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW auf dem Aldi-Parkplatz in Sargard

Sassnitz (ots)

Am 02.11.2025 gegen 13:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass in der Schulstraße in Sargard auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein PKW brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Eine 54-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes-Benz befuhr die Glower Straße in Sargard in Richtung Glowe. Plötzlich bemerkte sie Rauch aus dem Motorraum. Sie lenkte das Fahrzeug auf den Parkplatzes des Aldi-Marktes in der Schulstr. Alle Insassen verließen das Fahrzeug unverletzt. Und versuchten den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. Dieses gelang ihn aber nicht. Erst die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Sagard und Sassnitz konnten den Brand löschen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro. Der PKW wurde anschließend durch eine Abschleppfirma geborgen. Gegenwärtig wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 04:19

    POL-NB: Brand eines Heizhauses in Rossow

    PHR Pasewalk (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 02.11.2025 gegen 01:20 Uhr, kam es in Rossow auf einem umfriedeten Grundstück aus bisher nicht geklärter Ursache zum Brand eines massiven Nebengelasses. In diesem Nebengelass befand sich eine holzbetriebene Vergaserheizung. Durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren Löcknitz, Bergholz, Rossow, Zerrenthin und Pasewalk mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 53 Kameraden ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 00:29

    POL-NB: Fahrradfahrerin ohne Licht wird schwer verletzt

    Wolgast (LK VG) (ots) - Am Samstagabend, den 01.11.2025, kam es in Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 49-jährige, deutsche Fahrerin eines PKW BMW in Wolgast die Diesterwegstraße in Richtung Hufelandstraße, als plötzlich eine 18-jährige deutsche Radfahrerin, vermutlich ohne eingeschaltetes Licht, die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 11:29

    POL-NB: Halloween ruft Polizei mehrfach auf den Plan

    Neubrandenburg (ots) - Die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg (Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen) wurde anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten in der Zeit von Freitag (31. Oktober 2025) zu Samstag (01. November 2025) zu verschiedenen Sachverhalten verständigt. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte So wurden in Demmin bis in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren