Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW auf dem Aldi-Parkplatz in Sargard

Sassnitz (ots)

Am 02.11.2025 gegen 13:45 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf, dass in der Schulstraße in Sargard auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein PKW brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Eine 54-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes-Benz befuhr die Glower Straße in Sargard in Richtung Glowe. Plötzlich bemerkte sie Rauch aus dem Motorraum. Sie lenkte das Fahrzeug auf den Parkplatzes des Aldi-Marktes in der Schulstr. Alle Insassen verließen das Fahrzeug unverletzt. Und versuchten den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen. Dieses gelang ihn aber nicht. Erst die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Sagard und Sassnitz konnten den Brand löschen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro. Der PKW wurde anschließend durch eine Abschleppfirma geborgen. Gegenwärtig wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell