Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrradfahrerin ohne Licht wird schwer verletzt

Wolgast (LK VG) (ots)

Am Samstagabend, den 01.11.2025, kam es in Wolgast zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem PKW.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 49-jährige, deutsche Fahrerin eines PKW BMW in Wolgast die Diesterwegstraße in Richtung Hufelandstraße, als plötzlich eine 18-jährige deutsche Radfahrerin, vermutlich ohne eingeschaltetes Licht, die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde durch einen Rettungswagen vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Wolgast gefahren.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Wolgast nimmt die Ermittlungen auf.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

