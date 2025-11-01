POL-NB: Wohnhausbrand in Anklam

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am Freitagabend, dem 31.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr im Magnolienweg in Anklam zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Hauses aus. Durch die 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Anklam konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Anwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Die Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur weiteren Untersuchung der Brandursache wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.

Der entstandene Sachschaden am Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro.

