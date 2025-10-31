PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung Brand einer Schweinestallanlage in 17089 Siedenbollentin

Malchin (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.10.2025 wurde der Rettungsleitstelle MSE durch einen Hinweisgeber der Brand eines Schweinestalles in Siedenbollentin gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Stall bereits in voller Ausdehnung. Es verendeten ca. 70 Schweine in dem brennenden Gebäude. Folgend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr um ein Übergreifen auf angrenzende Stallanlagen zu verhindern. Die Feuerwehren Altentreptow, Neubrandenburg Innenstadt, Burow-Weltzin, Grapzow, Groß Teetzleben, Friedland, Werder und die FTZ Neuendorf sind mit über 100 Kameraden im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet, der Krimiinaldauerdienst Neubrandenburg kam ebenfalls vor Ort. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf mehrere Millionen Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

