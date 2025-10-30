PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 30.10.2025, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf der B111 Höhe der 
Einmündung der K22 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand
befuhr der 72-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel die B111 aus 
Pritzier kommend in Richtung Wolgast. Zu diesem Zeitpunkt befand sich
ein Transporter im Gegenverkehr. Auf Höhe der Einmündung zur K22 
lenkte der 72-Jährige sein Fahrzeug plötzlich nach links und 
kollidierte mit dem entgegenkommenden Transporter. Bei dem 
Zusammenstoß wurden der Fahrer des Opel, seine 66- und 74-jährigen 
Mitfahrerinnen und die 43-jährige Transporter-Fahrerin leicht 
verletzt. Alle Verletzten wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienst
vor Ort behandelt und konnten anschließend entlassen werden. Alle 
Fahrzeuginsassen sind deutsche Staatsangehörige. 
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch 
Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein 
Gesamtsachschaden von ca. 70.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und 
Bergungsmaßnahmen war die B111 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

