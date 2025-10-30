Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 30.10.2025, gegen 16:25 Uhr, ereignete sich auf der B111 Höhe der Einmündung der K22 ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 72-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel die B111 aus Pritzier kommend in Richtung Wolgast. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Transporter im Gegenverkehr. Auf Höhe der Einmündung zur K22 lenkte der 72-Jährige sein Fahrzeug plötzlich nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Transporter. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer des Opel, seine 66- und 74-jährigen Mitfahrerinnen und die 43-jährige Transporter-Fahrerin leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnten anschließend entlassen werden. Alle Fahrzeuginsassen sind deutsche Staatsangehörige. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 70.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die B111 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

