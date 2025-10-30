Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer großen Holzmiete auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Die Bergener Polizei wurde am heutigen Donnerstag (30. Oktober 2025) gegen 07:00 Uhr zu einem Brand nach Buschwitz gerufen.

Am Einsatzort bekämpften mehrere Kameraden der Feuerwehr den Brand einer Holzmiete. Diese Holzmiete stand in Vollbrand und umfasste etwa 300 Kubikmeter Holz (30 Meter mal fünf Meter mal fünf Meter). Die Feuerwehr konnte die Holzmiete nur noch kontrolliert abbrennen lassen und verhindern, dass das Feuer auf den Wald überging. Der entstandene Sachschaden beläuft sich circa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell