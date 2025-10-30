PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer großen Holzmiete auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Die Bergener Polizei wurde am heutigen Donnerstag (30. Oktober 2025) gegen 07:00 Uhr zu einem Brand nach Buschwitz gerufen.

Am Einsatzort bekämpften mehrere Kameraden der Feuerwehr den Brand einer Holzmiete. Diese Holzmiete stand in Vollbrand und umfasste etwa 300 Kubikmeter Holz (30 Meter mal fünf Meter mal fünf Meter). Die Feuerwehr konnte die Holzmiete nur noch kontrolliert abbrennen lassen und verhindern, dass das Feuer auf den Wald überging. Der entstandene Sachschaden beläuft sich circa 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 13:01

    POL-NB: Aktuell diverse Betrungsmaschen - Polizei warnt

    Vorpommern-Greifswald (ots) - In den letzten Tagen wurden der Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald mehrere Betrüge bekannt. So meldete sich am Dienstag, 28. Oktober 2025, ein 76-jähriger Deutscher aus dem Kreis bei den Beamten und teilte mit Opfer eines Anlagebetruges geworden zu sein. Vor mehreren Wochen habe der Geschädigte sich über KI-Trading informiert und sei so auf eine betrügerische Website, die Gewinn ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:40

    POL-NB: Aktuelle Wetterlage lässt Bäume abbrechen

    Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots) - Der teils starke Wind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat heute Vormittag insbesondere rund um die Müritz zu mehreren abgebrochenen Bäumen und Baumteilen geführt. Die Polizei aus den Revierbereichen Röbel, Waren und Neustrelitz prüft aktuell weiter bei den Streifenfahrten, ob es noch Hindernisse wie Baumstämme oder große Äste auf den Straßen gibt. Auf der B ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:59

    POL-NB: Konflikt eskaliert - E-Scooter-Fahrerin verletzt

    Bergen auf Rügen (ots) - Die Bergener Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (29. Oktober 2025) um 15:45 Uhr in die Feldstraße gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 32-jährige Deutsche mit einem Pkw Volkswagen die Feldstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Rotensee. Eine 24-jährige Deutsche befuhr mit ihrem E-Scooter der Marke Xiaomi die Feldstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren