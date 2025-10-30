PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Konflikt eskaliert - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Bergen auf Rügen (ots)

Die Bergener Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (29. Oktober 2025) um 15:45 Uhr in die Feldstraße gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 32-jährige Deutsche mit einem Pkw Volkswagen die Feldstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Rotensee. Eine 24-jährige Deutsche befuhr mit ihrem E-Scooter der Marke Xiaomi die Feldstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Augenscheinlich zeigte die 24-Jährige der 32-Jährigen eine despektierliche Geste. Die Frauen sollen sich aus dem Stadtbild kennen und bereits zuvor Differenzen gehabt haben.

In der weiteren Folge wendete die 32-Jährige und fuhr mit ihrem Fahrzeug offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Gehweg. Scheinbar wollte sie die 24-Jährige zur Rede stellen. Sie kollidierte mit der E-Scooter-Fahrerin. Die 24-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Da sie schwanger ist, wurde sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen gegen die 32-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und den Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Gegen die 24-Jährige wird wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 09:56

    POL-NB: Einbrüche in ein Restaurant und einen Imbiss

    Saal/ Wustrow (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.-29.Oktober 2025) kam es in Saal und im Ostseebad Wustrow zu Einbrüchen. So wurde der Polizei in Barth gemeldet, dass in einem Restaurant in der Langen Straße in Saal durch derzeit unbekannte Täter eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von etwa 45.000 Euro gestohlen. Der Kriminaldauerdienst kam ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 04:55

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Stralsund (ots) - Am 29.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldeten zwei Zeugen über den Notruf der Polizei, in der Thomas-Kantzow-Straße, in 18435 Stralsund einen roten auffälligen Pkw VW. Das Fahrzeug soll mehrmals gegen einen Zaun gefahren sein. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort, um in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen zu kollidieren. Auch von dort wurde der nun unbeleuchtete Pkw durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren