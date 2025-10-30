Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Konflikt eskaliert - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Bergen auf Rügen (ots)

Die Bergener Polizei wurde am gestrigen Mittwoch (29. Oktober 2025) um 15:45 Uhr in die Feldstraße gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 32-jährige Deutsche mit einem Pkw Volkswagen die Feldstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Rotensee. Eine 24-jährige Deutsche befuhr mit ihrem E-Scooter der Marke Xiaomi die Feldstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Augenscheinlich zeigte die 24-Jährige der 32-Jährigen eine despektierliche Geste. Die Frauen sollen sich aus dem Stadtbild kennen und bereits zuvor Differenzen gehabt haben.

In der weiteren Folge wendete die 32-Jährige und fuhr mit ihrem Fahrzeug offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Gehweg. Scheinbar wollte sie die 24-Jährige zur Rede stellen. Sie kollidierte mit der E-Scooter-Fahrerin. Die 24-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Da sie schwanger ist, wurde sie zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen gegen die 32-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und den Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Gegen die 24-Jährige wird wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

