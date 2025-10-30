PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Stralsund (ots)

Am 29.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldeten zwei Zeugen über den Notruf 
der Polizei, in der Thomas-Kantzow-Straße, in 18435 Stralsund einen 
roten auffälligen Pkw VW. Das Fahrzeug soll mehrmals gegen einen Zaun
gefahren sein. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt 
fort, um in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen zu kollidieren.
Auch von dort wurde der nun unbeleuchtete Pkw durch die Fahrerin 
weiter auf dem Gehweg geführt, bis die eingesetzten Beamten des 
Polizeihauptreviers Stralsund das Fahrzeug mitsamt der Frau auf dem 
Fahrersitz, auf einer Rasenfläche neben einer dortigen Schule 
feststellen konnten.
Eine durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,49 Promille 
in der Atemluft bei der 42-jährigen deutschen Fahrzeugführerin.
Der Führerschein und die Fahrzeugschüssel stellten die Beamten sicher
und ordneten eine Blutprobenentnahme an.
Gegen die Fahrerin wurde eine Ermittlungsverfahren wegen der 
Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

