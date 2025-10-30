Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Stralsund (ots)

Am 29.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldeten zwei Zeugen über den Notruf der Polizei, in der Thomas-Kantzow-Straße, in 18435 Stralsund einen roten auffälligen Pkw VW. Das Fahrzeug soll mehrmals gegen einen Zaun gefahren sein. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort, um in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen zu kollidieren. Auch von dort wurde der nun unbeleuchtete Pkw durch die Fahrerin weiter auf dem Gehweg geführt, bis die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund das Fahrzeug mitsamt der Frau auf dem Fahrersitz, auf einer Rasenfläche neben einer dortigen Schule feststellen konnten. Eine durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,49 Promille in der Atemluft bei der 42-jährigen deutschen Fahrzeugführerin. Der Führerschein und die Fahrzeugschüssel stellten die Beamten sicher und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Gegen die Fahrerin wurde eine Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

