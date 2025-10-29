Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebe stehlen PKW von Pilzsammlerin - Polizei sucht nach Zeugen

Ahlbeck (bei Ueckermünde) (ots)

Am heutigen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr der Diebstahl eines PKW in einem Waldgebiet zwischen Ahlbeck und Rieth (bei Ueckermünde) gemeldet.

Eine 33-jährige Deutsche hatte ihren gelben VW Multivan nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen an einem Waldweg abgestellt, um Pilze sammeln zu gehen. Als die Frau zum Fahrzeug zurückgehen wollte, stellte sie fest, dass dieses augenscheinlich entwendet wurde.

Auch in der näheren Umgebung konnte der PKW bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die Höhe des Stehlschadens beträgt ca.17.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Waldgebiet zwischen Ahlbeck und Rieth in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr des 29. Oktobers 2025 Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet. de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell