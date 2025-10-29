PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 21

Barth (ots)

Am heutigen Mittwoch (29. Oktober 2025) kam es gegen 07:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 21.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer die Küstrower Straße aus Richtung Rubitz kommend in Richtung Landesstraße 21, um hier im Kreuzungsbereich geradeaus in die Bergstraße Richtung Küstrow zu fahren. Beim Überqueren der Landesstraße 21 in Richtung Küstrow übersah er offenbar eine 48-jährige vorfahrtberechtigte Volkswagen-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Die 48-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

