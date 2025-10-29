PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall auf B 108 bei Bremstest

Waren (Müritz) (ots)

Kurz hinter dem Ortsausgang Waren in Richtung Teterow (B 108)ist ein 58-Jähriger mit dem Auto von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam neben der Straße zum Stehen. Das Notfallsystem des PKW löste sofort aus, sodass Retter, Feuerwehr und Polizei darüber verständigt wurden.

Der Mann selbst blieb - bis auf einen gehörigen Schrecken - nach aktuellem Stand unverletzt.

Der Mitarbeiter eines Autohauses wollte den Wagen vor dem Verkauf Probe fahren und vermutlich einen Bremstest machen, bei dem dann der Unfall passierte. Die weiteren genauen Umstände müssen noch ermittelt werden.

Das Fahrzeug hat Totalschaden. Es hatte einen Wert von etwa 26.000 Euro.

Der Mann ist Deutscher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

