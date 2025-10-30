PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in ein Restaurant und einen Imbiss

Saal/ Wustrow (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.-29.Oktober 2025) kam es in Saal und im Ostseebad Wustrow zu Einbrüchen.

So wurde der Polizei in Barth gemeldet, dass in einem Restaurant in der Langen Straße in Saal durch derzeit unbekannte Täter eingebrochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei Wertgegenstände und Bargeld in Höhe von etwa 45.000 Euro gestohlen. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Im Ostseebad Wustrow sind derzeit unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbiss in der Hafenstraße eingedrungen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass kein Stehlschaden entstanden sei, allerdings ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 04:55

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Stralsund (ots) - Am 29.10.2025, gegen 20:50 Uhr meldeten zwei Zeugen über den Notruf der Polizei, in der Thomas-Kantzow-Straße, in 18435 Stralsund einen roten auffälligen Pkw VW. Das Fahrzeug soll mehrmals gegen einen Zaun gefahren sein. Trotz dessen setzte die Fahrzeugführerin ihre Fahrt fort, um in weiterer Folge mit einem Verkehrszeichen zu kollidieren. Auch von dort wurde der nun unbeleuchtete Pkw durch die ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 15:36

    POL-NB: Diebe stehlen PKW von Pilzsammlerin - Polizei sucht nach Zeugen

    Ahlbeck (bei Ueckermünde) (ots) - Am heutigen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr der Diebstahl eines PKW in einem Waldgebiet zwischen Ahlbeck und Rieth (bei Ueckermünde) gemeldet. Eine 33-jährige Deutsche hatte ihren gelben VW Multivan nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen an einem Waldweg abgestellt, um Pilze sammeln zu gehen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren