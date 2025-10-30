POL-NB: Aktuelle Wetterlage lässt Bäume abbrechen

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Der teils starke Wind im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat heute Vormittag insbesondere rund um die Müritz zu mehreren abgebrochenen Bäumen und Baumteilen geführt. Die Polizei aus den Revierbereichen Röbel, Waren und Neustrelitz prüft aktuell weiter bei den Streifenfahrten, ob es noch Hindernisse wie Baumstämme oder große Äste auf den Straßen gibt.

Auf der B 108 zwischen Moltzow und Ziddorf kam es zu einem Unfall durch einen auf die Straße gestürzten Baum, der sowohl ein Auto, das nicht rechtzeitig bremsen konnte, als auch eine Telefonleitung beschädigte. Der Sachschaden in diesem Fall wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

In den anderen bisher bekannten Fällen gab es keine weiteren Unfälle durch umgekippte Bäume oder abgebrochene Äste.

