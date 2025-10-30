PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt Fußgänger auf Parkplatz in Greifswald an und flüchtet- Zeugenaufruf

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 30.10.2025 gegen 14:15 Uhr ereignete auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Peter-Warschow-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach derzeitigen Ermittlungsstand bewegte sich der der 75-jährige ungarische Staatsangehörige als Fußgänger auf dem Parkplatz, als ein roter PKW rückwärts ausparkte, den Fußgänger hierbei übersah und in der weiteren Folge mit dem Fußgänger kollidierte, so dass dieses stürzte. Im Anschluss entfernte sich der bis dato unbekannte Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort. Der Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des Universitätsklinikums Greifswald verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

