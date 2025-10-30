Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt Fußgänger auf Parkplatz in Greifswald an und flüchtet- Zeugenaufruf

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 30.10.2025 gegen 14:15 Uhr ereignete auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Peter-Warschow-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach derzeitigen Ermittlungsstand bewegte sich der der 75-jährige ungarische Staatsangehörige als Fußgänger auf dem Parkplatz, als ein roter PKW rückwärts ausparkte, den Fußgänger hierbei übersah und in der weiteren Folge mit dem Fußgänger kollidierte, so dass dieses stürzte. Im Anschluss entfernte sich der bis dato unbekannte Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW unerlaubt vom Unfallort. Der Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des Universitätsklinikums Greifswald verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-5400 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

