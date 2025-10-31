Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Geschäfte in Karlshagen und Trassenheide

Heringsdorf (ots)

In der Nacht vom 30.10. - 31.10. 2025 kam es zu zwei Einbrüchen. Einer in der Ortschaft Karlshagen und der andere in der Ortschaft Trassenheide. In der Ortschaft Karlshagen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Hotel in der Strandstraße ein. Dort durchsuchten sie alles und entwendeten aus einer Spardose mehrere hundert Euro. In der Ortschaft Trassenheide drangen unbekannte Täter in der Strandstraße in ein Gebäude ein, in dem sich ein Restaurant und ein Fischladen befindet. Auch hier wurden aus dem Kassenbereich mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der bei beiden Einbrüchen entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Gesamthöhe von ca. 6.500,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 0383782790 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

