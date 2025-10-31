PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Siedenbollentin (ots)

Am 31.10.2025, gegen 02:40 Uhr, kam es zum Brand in einem 
Schweinstall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei 
Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das ca. 60 Meter mal 30 
Meter große Gebäude bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 70
bis 80 Sauen in dem Stall. Wie viele Tiere den Flammen zum Opfer 
gefallen sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt 
werden. Personen wurden nicht verletzt.
Zur Brandbekämpfung sind sämtliche Feuerwehren der umliegenden 
Gemeinden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Löscharbeiten werden
noch einige Stunden andauern. Wie es zum Brand kommen konnte, ist 
derzeit unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird der 
Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache
aufnehmen.
Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

