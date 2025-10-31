Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Siedenbollentin (ots)

Am 31.10.2025, gegen 02:40 Uhr, kam es zum Brand in einem Schweinstall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das ca. 60 Meter mal 30 Meter große Gebäude bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 70 bis 80 Sauen in dem Stall. Wie viele Tiere den Flammen zum Opfer gefallen sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung sind sämtliche Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufnehmen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell