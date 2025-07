Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

Ilbesheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 18.07.2025 gegen 17:45 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Ilbesheim. Augenscheinlich befand sich der Brandausbruch im Bereich des Balkons oder des Daches. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 22 Uhr an. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300.000EUR. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

