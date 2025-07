Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrt unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Am Freitagabend (18.07.2025) gegen 20:00 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in der Horststraße in Landau mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Auffälligkeiten, die auf den Konsum berauschender Mittel hindeuteten. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem 31-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

