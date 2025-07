POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rülzheim (ots) - Am Freitagnachmittag, den 18.07.2025, gegen 17:15 Uhr beschädigte ein Autofahrer beim Abbiegen ein Verkehrsschild in der Gartenstraße in Rülzheim und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Durch einen Zeugen wurden das Kennzeichen des flüchtigen Autos sowie eine Personenbeschreibung des Fahrers mitgeteilt. An der Halteranschrift konnte der 87-jährige Unfallverursacher angetroffen ...

mehr