Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung an Diskothek

Landau (ots)

In der Nacht des 19.07.2025 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 04:00 Uhr zunächst in einer Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Diese Auseinandersetzung verlagerte sich im weiteren Verlauf in Richtung Marktstraße. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt - unter anderem auch durch Schläge mit einem Gürtel. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. Eine Personengruppe flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Sie konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell