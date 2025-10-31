PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Autofahrer gerät in Loitz auf Abwege

Loitz (LK V-G) (ots)

Am Freitagabend, dem 31.10.2025, gegen 17:47 Uhr ging über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung ein, dass ein offensichtlich betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug in einen Tümpel im Stadtparks von Loitz gefahren sei. Er versuche nun schwankend das Fahrzeug selbst zu befreien.

Die eingesetzten Beamten der Polizeihauptreviere Demmin und Greifswald trafen den 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen vor Ort an. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,19 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme im Kreiskrankenhaus Demmin durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.

Gegen den betrunkenen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das verwendete Fahrzeug, ein Hyundai i30, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 15:38

    POL-NB: Nachmeldung Brand einer Schweinestallanlage in 17089 Siedenbollentin

    Malchin (ots) - In den frühen Morgenstunden des 31.10.2025 wurde der Rettungsleitstelle MSE durch einen Hinweisgeber der Brand eines Schweinestalles in Siedenbollentin gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Stall bereits in voller Ausdehnung. Es verendeten ca. 70 Schweine in dem brennenden Gebäude. Folgend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr um ein ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 14:34

    POL-NB: Einbrüche in Geschäfte in Karlshagen und Trassenheide

    Heringsdorf (ots) - In der Nacht vom 30.10. - 31.10. 2025 kam es zu zwei Einbrüchen. Einer in der Ortschaft Karlshagen und der andere in der Ortschaft Trassenheide. In der Ortschaft Karlshagen drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Hotel in der Strandstraße ein. Dort durchsuchten sie alles und entwendeten aus einer Spardose mehrere hundert Euro. In der Ortschaft Trassenheide drangen unbekannte Täter in der ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 04:19

    POL-NB: Erstmeldung: Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

    Siedenbollentin (ots) - Am 31.10.2025, gegen 02:40 Uhr, kam es zum Brand in einem Schweinstall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das ca. 60 Meter mal 30 Meter große Gebäude bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 70 bis 80 Sauen in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren