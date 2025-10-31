Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Autofahrer gerät in Loitz auf Abwege

Loitz (LK V-G) (ots)

Am Freitagabend, dem 31.10.2025, gegen 17:47 Uhr ging über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung ein, dass ein offensichtlich betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug in einen Tümpel im Stadtparks von Loitz gefahren sei. Er versuche nun schwankend das Fahrzeug selbst zu befreien.

Die eingesetzten Beamten der Polizeihauptreviere Demmin und Greifswald trafen den 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen vor Ort an. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,19 Promille. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme im Kreiskrankenhaus Demmin durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.

Gegen den betrunkenen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das verwendete Fahrzeug, ein Hyundai i30, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell