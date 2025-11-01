PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am späten Freitagabend, des 31.10.2025, gegen 23:00 Uhr kam es in der Innenstadt von Greifswald zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Das Geschehen ereignete sich im Bereich der Kreuzung Schuhhagen/Schützenstraße auf Höhe eines Döner-Bistros.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 17-jähriger Deutscher aus einer Personengruppe heraus angegriffen und verletzt. Zwei weitere 17-jährige, deutsche Jugendliche, die helfen wollten, wurden ebenfalls attackiert. Die drei leichtverletzten Geschädigten mussten durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

