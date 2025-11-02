PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Heizhauses in Rossow

PHR Pasewalk (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 02.11.2025 gegen 01:20 Uhr, kam es in Rossow auf einem umfriedeten Grundstück aus bisher nicht geklärter Ursache zum Brand eines massiven Nebengelasses. In diesem Nebengelass befand sich eine holzbetriebene Vergaserheizung.

Durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren Löcknitz, Bergholz, Rossow, Zerrenthin und Pasewalk mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 53 Kameraden konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Während der Löscharbeiten wurde die B 104 für fast zwei Stunden voll gesperrt.

Personen mussten nicht evakuiert werden.

Als mögliche Brandursache könnte nach ersten Erkenntnissen eine fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Anklam geführt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

