POL-BOR: Raesfeld - Werkzeuge aus Firmentransporter entwendet
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Südring;
Tatzeit: zwischen 04.11.2025, 17.15 Uhr und 05.11.2025, 06.20 Uhr;
In einen Firmentransporter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Der angegriffene Wagen stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Straße Südring. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten diverse Werkzeuge.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (02861) 9000 bei der Kripo in Borken zu melden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell