Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (15.11.2025)

Tuningen - A 81 (ots)

Während einer Fahrt auf der Autobahn 81 in Richtung Norden ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1:15 Uhr, bei Tuningen zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 29-jährige Audi-Fahrerin befand sich auf der rechten Fahrspur, als sie links ein unbekanntes, dunkles Auto überholte. Dieses geriet beim Überholen so ins Schlingern, dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste um einen seitlichen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sie jedoch so weit nach rechts, dass sie gegen die Leitplanke prallte. An ihrem Audi entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro. Statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der unbekannte Autofahrer verbotenerweise. Hinweise zu ihm und seinem dunklen Auto nimmt die Autobahnpolizei in Zimmern ob Rottweil (0741 / 348790) entgegen.

