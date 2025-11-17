Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte (15.11.2025)

Tuningen - A 81 (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrheim und Tuningen, in Richtung Süden, hat sich am Samstag, gegen 18 Uhr, einen Auffahrunfall ereignet. Durch einen plötzlichen Spurwechsel von rechts nach links konnte ein 25-jähriger Audi-Fahrer der wechselnden, ebenfalls 25-jährigen Mercedes-Fahrerin nicht mehr ausweichen. Er fuhr dem Audi auf, wodurch sich die beiden Fahrer leichtverletzten. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell