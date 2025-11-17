Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Einfädeln (15.11.2025)

VS-Schwenningen - B 27 (ots)

Zu einem Unfall beim Auffahren auf die Bundesstraße 27 bei Schwenningen-Ost ist es am Samstag, gegen 21 Uhr, gekommen. Ein hohes Verkehrsaufkommen gestaltete das Auffahren auf die Durchgangsfahrbahn schwierig. Dennoch entschlossen sich ein 30-jähriger VW-Fahrer und ein 55-Jähriger in einem Mercedes dazu, schnell nach links zu ziehen. Zu schnell für eine dort fahrende vorfahrtsberechtigte 26-jährige Ford-Fahrerin. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, oder ausweichen und prallte gegen das Heck des Mercedes. Durch den Zusammenstoß schob sie den Mercedes noch gegen den VW. Im Ford verletzte sich sowohl die junge Frau, als auch ein drei Monate altes Baby. Beide kamen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell