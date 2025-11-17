POL-KN: (Blumberg, B 27
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall (14.11.2025)
Blumberg - B 27 (ots)
Am Freitag hat sich gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen ein Unfall ereignet. In Richtung Donaueschingen unterwegs, bog ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer an der südlichen Einmündung nach links ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr. Der Mercedes prallte gegen einen Mazda eines 64-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhne von etwa 25.000 Euro.
