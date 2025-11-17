PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall (14.11.2025)

Blumberg - B 27 (ots)

Am Freitag hat sich gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Riedböhringen ein Unfall ereignet. In Richtung Donaueschingen unterwegs, bog ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer an der südlichen Einmündung nach links ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr. Der Mercedes prallte gegen einen Mazda eines 64-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhne von etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

