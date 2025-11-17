PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar
Lkr. Rottweil) - Einbruch in Jugendzentrum - Polizei bittet um Hinweise (14.11.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21:30 Uhr, und Freitagmorgen, 16:00 Uhr, ist es in dem Jugendzentrum in der Rottweiler Straße zu einem Einbruch gekommen.

Im Eingangsbereich des Gebäudes verschafften sich unbekannte Täter unbefugt und gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Jugendzentrums. Hierbei entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld sowie Getränke.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz unter der Telefonnummer 07454 9274-6 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren