POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Einbruch in Jugendzentrum - Polizei bittet um Hinweise (14.11.2025)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21:30 Uhr, und Freitagmorgen, 16:00 Uhr, ist es in dem Jugendzentrum in der Rottweiler Straße zu einem Einbruch gekommen.

Im Eingangsbereich des Gebäudes verschafften sich unbekannte Täter unbefugt und gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Jugendzentrums. Hierbei entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld sowie Getränke.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz unter der Telefonnummer 07454 9274-6 zu melden.

