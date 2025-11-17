Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Trunkenheit im Verkehr - Pedelec-Fahrer mit 2,3 Promille gestoppt (15.11.2025)

Sulz am Neckar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei einen 44-jährigen Mann gestoppt, der mit seinem Pedelec unter deutlichem Alkoholeinfluss unterwegs war.

Gegen 02:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Radfahrer in der Jahnstraße. Dabei stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine akute Alkoholbeeinflussung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die in einem örtlichen Krankenhaus durchgeführt wurde.

Es mag zwar lobenswert erscheinen, sich für den Fahrradweg statt für das Auto zu entscheiden, doch alkoholisiertes Fahren ist, insbesondere bei diesem Alkoholwert, auf allen Fahrzeugen eine Straftat.

Ein Wert von 1,6 Promille und mehr auf einem Fahrrad zieht strafrechtliche Konsequenzen nach sich. In diesem Fall muss sich der 44-Jährige nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

