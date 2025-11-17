Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Sachbeschädigung durch Böller (15.11.2025)

Trossingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist ein Briefkasten in der Mozartstraße durch einen Böller beschädigt worden.

Vor Ort fanden die Beamten Reste des mutmaßlich verwendeten Böllers.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell