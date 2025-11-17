Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Berliner Straße - Autofahrer übersieht Roller (15.11.2025)

Singen (ots)

Bei einem Unfall auf der Berliner Straße hat am Samstagabend ein Autofahrer einen Roller übersehen und erfasst. Kurz vor 18 Uhr bog ein 47-jähriger VW-Fahrer von einem Grundstück nach links auf die Straße ab und kollidierte dabei mit einem bevorrechtigten 17 Jahre alten Rollerfahrer. Das Zweirad prallte frontal in die Seite des Autos, wobei sich der 17-Jährige Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die ebenfalls 17-jährige Sozia blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell