Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen Windschutzscheibe von Lastwagen ein (14./17.11.2025)

Hilzingen (ots)

Über das vergangene Wochenende ist es auf der Dietlishofer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Lastwagen gekommen. Unbekannte Täter warfen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Windschutzscheibe eines auf dem Festplatz, gegenüber der Hausnummer 77, abgestellten Volvo-Lasters ein und hinterließen dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

