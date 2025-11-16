PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Streife stoppt deutlich alkoholisierten Fahrzeugführer

Hochstetten-Dhaun (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht deutliche Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei einem PKW-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem 45-Jährigen aus der VG Kirner-Land einen beachtlichen Wert von über 2,2 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Derzeit liegen Hinweise dafür vor, dass der Beschuldigte darüber hinaus aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dies ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 04:47

    POL-PIKIR: Schwerer Brand in Mehrparteienhaus - Vier Personen leicht verletzt

    Monzingen (ots) - Fast vollständig ausgebrannt ist am Freitagabend ein Mehrparteienhaus in der Bachstraße in Monzingen. Durch einen Anwohner konnte zunächst ein brennender Holzstapel unter einer Überdachung, welche an das Haus angrenzt, festgestellt werden. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf das Gebäude aus, sodass es zum Vollbrand des ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 16:20

    POL-PIKIR: Geschwindigkeitsmessungen der PI Kirn

    B41, Weiler bei Monzingen (ots) - Am frühen Nachmittag führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle Geschwindigkeitskontrollen auf der B41 im Bereich Weiler bei Monzingen durch. Bei erlaubten 100 km/h kam es in relativ kurzer Zeit zu 15 festgestellten Verstößen. Der "tagesschnellste" Fahrzeugführer wurde mit 152 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz erwarten ihn ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 12:25

    POL-PIKIR: Verkehrssicherheitsarbeit im Kirner Stadtgebiet

    Kirn (ots) - Im Rahmen des heutigen Vormittags wurde verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit unserer Jüngsten gelegt. Hierfür wurde der fließende Verkehr vor den städtischen Schulen sowie der KITA in der Ohlmannstraße zeitweise überwacht. Während diesen Zeiträumen konnten erfreulicherweise keine nennenswerten Verstöße durch die eingesetzten Kräfte erkannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren