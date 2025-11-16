Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Streife stoppt deutlich alkoholisierten Fahrzeugführer

Hochstetten-Dhaun (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Streife im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen Mitternacht deutliche Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei einem PKW-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem 45-Jährigen aus der VG Kirner-Land einen beachtlichen Wert von über 2,2 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Derzeit liegen Hinweise dafür vor, dass der Beschuldigte darüber hinaus aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dies ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

