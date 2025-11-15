Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwerer Brand in Mehrparteienhaus - Vier Personen leicht verletzt

Monzingen (ots)

Fast vollständig ausgebrannt ist am Freitagabend ein Mehrparteienhaus in der Bachstraße in Monzingen. Durch einen Anwohner konnte zunächst ein brennender Holzstapel unter einer Überdachung, welche an das Haus angrenzt, festgestellt werden. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf das Gebäude aus, sodass es zum Vollbrand des Mehrparteienhauses inklusive Dachstuhl kam. Auch das benachbarte Gebäude wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Alle vier Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Beim Verlassen des Gebäudes erlitten sie jedoch eine Rauchgasintoxikation. Zwei der Personen mussten zur medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die Schadenshöhe wird ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Betrag beziffert. Aufgrund des Brandes sind beide Häuser derzeit nicht bewohnbar. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Die Bewohner der angrenzenden, unbeschädigten Häuser wurden hierzu ebenfalls kurzzeitig evakuiert. Die Brandursache wird derzeit durch die Kriminalpolizei untersucht.

