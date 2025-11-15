PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Schwerer Brand in Mehrparteienhaus - Vier Personen leicht verletzt

Monzingen (ots)

Fast vollständig ausgebrannt ist am Freitagabend ein Mehrparteienhaus in der Bachstraße in Monzingen. Durch einen Anwohner konnte zunächst ein brennender Holzstapel unter einer Überdachung, welche an das Haus angrenzt, festgestellt werden. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf das Gebäude aus, sodass es zum Vollbrand des Mehrparteienhauses inklusive Dachstuhl kam. Auch das benachbarte Gebäude wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Alle vier Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Beim Verlassen des Gebäudes erlitten sie jedoch eine Rauchgasintoxikation. Zwei der Personen mussten zur medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Die Schadenshöhe wird ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren sechsstelligen Betrag beziffert. Aufgrund des Brandes sind beide Häuser derzeit nicht bewohnbar. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit starken Kräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten. Die Bewohner der angrenzenden, unbeschädigten Häuser wurden hierzu ebenfalls kurzzeitig evakuiert. Die Brandursache wird derzeit durch die Kriminalpolizei untersucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 16:20

    POL-PIKIR: Geschwindigkeitsmessungen der PI Kirn

    B41, Weiler bei Monzingen (ots) - Am frühen Nachmittag führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle Geschwindigkeitskontrollen auf der B41 im Bereich Weiler bei Monzingen durch. Bei erlaubten 100 km/h kam es in relativ kurzer Zeit zu 15 festgestellten Verstößen. Der "tagesschnellste" Fahrzeugführer wurde mit 152 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz erwarten ihn ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 12:25

    POL-PIKIR: Verkehrssicherheitsarbeit im Kirner Stadtgebiet

    Kirn (ots) - Im Rahmen des heutigen Vormittags wurde verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit unserer Jüngsten gelegt. Hierfür wurde der fließende Verkehr vor den städtischen Schulen sowie der KITA in der Ohlmannstraße zeitweise überwacht. Während diesen Zeiträumen konnten erfreulicherweise keine nennenswerten Verstöße durch die eingesetzten Kräfte erkannt ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:59

    POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise zur Verursacherin erbeten!

    Kirn, Bahnhofstraße (ots) - Heute gegen 10:55 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer die Bahnhofstraße in Kirn stadteinwärts. In Höhe des Bahnhofs befand er sich mit seinem PKW auf der linken der beiden Fahrspuren. Eine derzeit unbekannte Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem hellgrauen Kleinwagen die rechte Fahrspur und übersah beim Spurwechsel nach links den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren